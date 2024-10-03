Kedilere kezzap ve asit döküp işkence ediyordu: O caninin cezası belli oldu!
İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 20 kediye kezzap ve asit döktüğü iddia edilen vicdansız Murat Özdemir'in yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, sanığı 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. İşte detaylar...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta Murat Özdemir isimli şüphelinin, sokak hayvanlarının üzerine kezzap döktüğüne dair ihbar yapıldı.
Bölgeye giden polisler, 6 suç kaydı bulanan Özdemir'i gözaltına alarak toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uyguladı.
Adliyeye getirilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında iddianame düzenlenen Özdemir, hakim karşısına çıktığı ilk celsede tahliye edildi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı ve katılma talebinde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları ile çok sayıda hayvan sever izleyici olarak katıldı.
Katılan vekili, Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak sanığın kaç kedi öldürdüğüne dair net bilgi verilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.
8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, sanık Özdemir'in duruşmaya katılmaması nedeniyle son sözünün sorulmadığını belirterek davayı karara bağladı.
Mahkeme sanığa herhangi bir indirim uygulamadan 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.