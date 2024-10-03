Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 31°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu