Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 51 ilde dev operasyon

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Son olarak 51 ilde Narkoçelik-41 operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 644 kişinin yakalandığını açıklayarak operasyon detaylarını paylaştı.

51 ilde düzenlenen Narkoçelik-41 operasyonlarında 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi, 644 kişi de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.



BÜYÜK OPERASYONA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Bakanın verdiği bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik “Narkoçelik-41” operasyonları düzenlendi.



644 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 967 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 644 şüpheli yakalandı. Operasyonların düzenlendiği 57 il ise, “Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla” olarak sıralandı.

