Yüzde 30'luk fark için çalışma geliyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi: Orta yolu bulacağız

Emekli zammı ve güncelleme katsayısı farkı emekli maaşı tutarını etkilediği için emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verecekler arasında bir maaş farkı oluşuyor. Kamuoyunda tartışılan bu konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaları etki analizinin yapılmasıyla birlikte 10 gün içinde şekilleneceğini belirterek, 'Orta yolu bulacağız' dedi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışılan 2024 yılı ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda 'Orta yolu bulacağız' açıklamasını yaptı. Güler, çalışmaları etki analizinin yapılmasıyla birlikte 10 gün içinde şekilleneceğini söyledi.Güler, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda 2024 ile 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki oluşan aylık farkı konusunda 'Etki analizini görüp, bir çözüm gerçekleştireceğiz' dedi.Çalışmanın somutlaşması konusunda 'Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde' diyerek tarih veren Güler, şu değerlendirmeleri yaptı:'Her emekliyi ilgilendirmiyor aslında bu ne kadarlık bir sayı arz ediyor? Emekli Sandığı'nı hiç etkilemediği, Bağ-Kur'luların bir kısmının etkilendiği, SGK'lılardan da belli tarihler arasında olanları etkilediği yönünde görüşler bulunuyor. Aylık bağlama oranları, yıllara sari ödenen primler, güncelleme katsayıları gibi karmaşık bir durum var. Aylık bağlanma oranları ve ona göre enflasyon rakamlarına yansıması deniyor. Bunları bir tablo olarak önümüze koyacağız, etki analizini göreceğiz. Bir haksızlık olmaması adına bir çözüm gerçekleştireceğiz. Ama önce bu iddianın doğruluğu için bir rapor çıkması gerekiyor. Onu görüp bir orta yolu bulacağız.'Emeklilikte maaş farkı tartışması; 2024 yılındaki enflasyon oranı ile güncelleme katsayısı arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emekli aylıklarında ciddi farklılıklar yaşanıyor.Yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapıldığında bir önceki yılın TÜFE ve büyüme oranları bilindiği için güncelleme işleminin kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak yılın ikinci yarısında emeklilik başvurusu yapıldığında TÜFE belli olmadığı için, özellikle yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde durum daha önemli hale geliyor.Kısaca farkın nedeni 2024 yılının güncelleme katsayısının 1,42 civarında olacak olması, ancak emekli aylık artışlarının yüzde 86 seviyesinde bulunmasından kaynaklanıyor. Hesaplamalar, emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 oranında bir fark oluşacağını gösteriyor.Örneğin Temmuz 1999 yılında işe girmiş bir SGK çalışanının 9180 prim günü var. 2024 yılı sonu TÜFE oranının yüzde 45 oranında gerçekleşmesi dikkate alındığında bağlanacak maaş 33 bin 518 TL'yi buluyor. Aynı kişi 2025'te emekli olacaksa alacağı maaş güncelleme katsayısı ile çarpıldığında 25 bin 890'a düşecek. Arada 8 bin TL gibi yüzde 30'u geçen bir fark oluşacak.Hükümet konunun çözümü için alternatifli çalışmalar yürütüyor. Masadaki formüllerden güncelleme katsayısındaki değişikliğin üzerinde duruluyor.Çözümün 2024 yılı ve 2025 yılı arasındaki maaş farkı sorununun 1.42 ile 1.86 olarak hesaplanan güncelleme katsayılarının ortasını alarak çözüme kavuşturulabileceği öğe sürülüyor.