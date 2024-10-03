Nasrallah suikastında şoke eden detay! Lübnan’dan çarpıcı açıklama: Netanyahu her şeyi kabul etmişti!

Gazze işgalinin ardından Lübnan, İran ve Suriye ile de sıcak çatışmaya giren Siyonist İsrail, Orta Doğu'da işgal sınırlarını genişletiyor. Lübnan'da kara harekatını başlatan İsrail, Beyrut'u gece boyunca vurdu. İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırıda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA da Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beyrut'a 17 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı. Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, bölgedeki bina ve park halindeki araçlarda ağır hasar oluştuğu ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi.' ifadesine yer verdi.İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi. Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.Öte yandan kaosun fitilini ateşleyen Nasrallah suikastına ilişkin çarpıcı bir açıklama, Lübnan'dan geldi. İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürmesinin yankıları sürerken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'den çarpıcı bir açıklama geldi.ABD basınına konuşan Buhabib, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Bu süreçte Lübnan'ın Hizbullah yönetimi ile temas kurduğunu belirten Buhabib, ateşkeş teklifine ithafen 'O (Nasrallah) kabul etti, o kabul etti' ifadelerini kullandı.'Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik' diyen Buhabib, 'Onlar da bize İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun her iki başkan (Joe Biden ve Emmanuel Macron) öncülüğünde yayınlanan bildiriye katıldığını söylediler' şeklinde konuştu.Ancak Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından sürecin kesintiye uğradığını belirten Buhabib, 'Bize Netanyahu'nun bu konuda mutabık olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'ın onayını aldık. Ancak o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz' diye konuştu.Ateşkes anlaşmasını kabul eden Netanyahu'nun, buna rağmen Nasrallah suikastına onay vermesi, İsrail'in ne pahasına olursa olsun işgal sınırlarını genişletmeyi hedeflediğini gözler önüne serdi.ABD ve Fransa'nın öncülüğünde bir araya gelen 8 ülke ile Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay yayınladıkları ortak bildiride İsrail-Hizbullah arasında 21 günlük 'geçici ateşkes' çağrısı yapmıştı. Bölgede tansiyonun giderek yükseldiği belirtilen bildiride, 'Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar tolere edilemez ve kabul edilemez daha geniş bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor' uyarısında bulunulmuştu. Diplomasinin çatışmanın tırmandığı bir ortamda başarıya ulaşamayacağı belirtilen bildiride, 'Bu nedenle diplomasiye alan sağlamak amacıyla Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz' ifadeleri kullanılmıştı.Ateşkes çağrılarına yanıt vermeyen İsrail ise, 27 Eylül Cuma akşamı Lübnan'ın Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah ana karargahına yönelik saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı