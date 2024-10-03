Bildiğiniz tüm virüsleri unutun: Marburg virüsü ölüm oranı %88! İşte belirtileri…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yeni bir virüs tehdidine karşı alarm verdi: Marburg virüsü.DSÖ'nün açıklamasına göre, Ruanda'da tespit edilen 26 vakadan 8'i ölümle sonuçlandı.Ülkenin 30 bölgesinin 8'inde görülen bu vakalar, ciddi bir sağlık krizi sinyali verirken, virüsle ilgili endişeler Avrupa'ya da sıçradı.Almanya'nın Hamburg kentinde Ruanda'dan gelen bir öğrencinin Marburg virüsü ile temaslı olduğunun tespit edilmesi, bu ölümcül virüsün uluslararası boyutlarda araştırılmasına neden oldu.Peki, Marburg virüsü nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkıyor ve nasıl yayılıyor?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola ile aynı aileden gelen ve oldukça tehlikeli olan Marburg virüsü hakkında uyarılarda bulunuyor.Bu ölümcül virüs, hemorajik ateşe neden olarak yüksek ölüm oranlarına yol açıyor.Marburg virüsü, genellikle meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor. Virüs, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu insanlara geçerken, yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla da bulaşabiliyor.Uzmanlar, virüsün yayılma hızına dikkat çekerek, hijyen önlemlerine önem verilmesi gerektiğini belirtiyor.Virüsün belirtilerinin genellikle aniden başladığını ve ilk aşamada yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrılarının görüldüğünü belirtildi.Bu başlangıç belirtileri, üç gün içinde ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle daha da şiddetleniyor.Hastalar bu süreçte belirgin bir solgunluk, aşırı halsizlik ve uyuşukluk yaşıyor. WHO'nun verdiği bilgilere göre, Marburg virüsüne yakalanan kişilerde iç ve dış kanama riski oldukça yüksek.Kanama vakaları, genellikle hastalığın sekizinci veya dokuzuncu gününde ölümle sonuçlanıyor.