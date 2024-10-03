Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi: 2026'da 10'un üzerinde üretim hedefliyoruz

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi, son yıllarda milli ve yerli üretim kapasitesini artırarak stratejik bir başarıya dönüştü.Özellikle yerli silah sistemleri, insansız hava araçları ve füze teknolojilerindeki gelişmeler, Türkiye'yi bu alanda bölgesel bir güç haline getirirken, dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azalttı.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o ürünlerden biri olan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.Moderatör Mehmet Acet ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın sadece jet motorunun yurt dışından geldiğini ancak birkaç yıl içinde yurt dışı bağımlılığının da sona ereceğini belirterek şunları söyledi:'Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.Kızılelma'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak Kızılelma'da.İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil.'