Maliye peşine düştü: Kart ödemelerinde yeni dönem! Cezası 200 bin lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde esnafı yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda kat ödemeleri hakkında yeni bir dönemin başladığı belirtildi.Bakan Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini altını önemle çizdi.Bundan böyle esnaf ve işletmelerde kartla ödeme alınmaması durumunun ortadan kalkması ve kart ödemelerinde de ödeme kaydedici cihazlarının kullanılması gerektiği belirtildi.Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında uygulanmaya başlayacak olan bu yenilikle birlikte kart ödemesi alan kurumların pos cihazlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihazların bulunması ile kart ödemeleri kayıt altında tutulacak.Yapılan bu düzenleme kapsamında geliştirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağlayarak satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olacak.Ayrıca yeni sistemle birlikte banka ya da kredi kartı fark etmeksizin özellikle de kredi kartı ödemesi kabul etmeyen noktalarda artık her iki kart tipinden de ödeme yapılabilecek.Aynı zamanda fark ödemesi talep edilmesi durumda GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan, fark ödemesi talep eden ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezalarında tutarın 200 bin liraya ulaşacağı da belirtild