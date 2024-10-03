Mehmet Şimşek: Amaç fiyat istikrarını sağlamak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı programda enflasyonun 2026'da tek haneye ineceğini belirterek cari açıktaki iyileştirmeye vurgu yaptı.Bakan Şimşek uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuçlarının görülmeye başladığına vurgu yaptı.Dezenflasyon sürecine değinem Şimşek, sürdürülebilir büyümenin en temel çıktısının fiyat istikrarı olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü büyümesini istiyorsa fiyat istikrarının sağlaması gerektiğini aktardı.-Rezerv yeterliliğine ulaştık. 27 Eylül net rezervlerde 93 milyar dolarlık artış var. Kaynaklardan biri dışardan portföy girişi var. Rezerv yeterliliğine ulaştık. Rezerv bir problem olmaktan çıktı.-Türkiye'nin risk pirimi (CDS) puanı azaldı.-Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları çok ender görülür. Üç ayrı kredi derecelendirme kuruluşundan not artışı alan tek ülkeyiz. Bizi notumuza göre değil gelecekte geleceğimiz nota göre fiyatlandırıyorlar. Bu da olumlu bir gelişme.-KKM 89 milyar dolar düştü. Biz bundan çıkmakta kararlıyız.-Dünyada büyüme trendinin düştüğünü görüyoruz. Dün Almanya'daydım. Onlardaki düşüş bizim için olumlu değil çünkü Avrupa bizim ticaret ortağımız.-İstihdam artışı son bir yılda çok güçlü seyrediyor.-Eleman bulamama sıkıntısı ifade ediliyor. Reel ekonomide yavaşlama ve bazı alanlarda daralma var. Ancak haka ılımlı bir büyüme söz konusu.-Dezenflasyon sürecindeyiz. Enflasyon düşecek. Enflasyonun çıpalanması zaman aldı. Biz bunu hızlı yapabilirdik ancak reel sektöre alan açarak kademeli yaptık. Ülke deneyimlerini iyi biliyoruz. Bunun Türkiye için daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir büyümenin en temel çıktısı fiyat istikrarıdır. Türkiye büyümek istiyorsa fiyat istikrarını sağlaması lazım.