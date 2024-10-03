CHP Somali'ye petrol aranma gemisi göndermeye karşı çıktı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak.Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.Somali'ye doğru yola çıkacak olan Oruç Reis Araştırma Gemisi'yle ilgili hazırlıklar sürerken CHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.HP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali’ye gitmesi ile ilgili açıklamasını eleştirdi.Bağcıoğlu, "Şu anki kritik dönemde bölgemizde kalması gerektiğini defalarca söyledik. Bölgemizde güvenlik tehditleri bu kadar barizken, donanmamızın muharip unsurlarının bir bölümünü bölgemiz dışına göndermek stratejik bir hatadır." ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Bağcıoğlu, Türkiye’nin Somali’deki deniz yetki alanlarında güvenliği sağlamak veya doğal kaynakları araştırmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.Bağcıoğlu son olarak şu ifadeleri kullandı:“Şu an ülkemizin içinde bulunduğu kriz ve tehdit seviyesi göz önüne alındığında, her bir muharip geminin anavatan ve mavi vatan savunması için önemi tartışılmaz. Ülkemizi ve bölgemizi etkileyebilecek böyle bir kriz döneminde, askeri gemi ve birliklerimizi uzak bölgelere göndermek büyük bir stratejik hata olur. Bölge dışı faaliyetler için daha uygun bir zamanı beklemek zorundayız.Bölgemizde sükûnet ve istikrar sağlanmadan, deniz aşırı maceralara girişmenin bir acelesi yoktur. Hükümet, ulusal güvenliğimizi riske atacak bu tür adımlardan kaçınmalı, kaynaklarımız dikkatli ve stratejik şekilde kullanmalıdır. İsrail’in tehdit ihtimali ve Yunanistan’ın karasularımızdaki ihlalleri ortadayken, bu kaynakları yerinde kullanmak hayati önem taşımaktadır. Somali’de yürütülen faaliyetler ertelenebilir; ancak anavatanın savunmasında hiçbir zaafa yer verilmemelidir.”Öte yandan ise Somali'de önemli petrol yataklarının olduğu tahmin ediliyor.Ülkenin petrol arama geçmişine bakıldığında açıklarda petrol arama çalışmaları 1945'te başladı ise de sömürge olmasından dolayı ilerlenemedi.1990'lara kadar sadece 6 kuyuda çalışma yürütülen ülkede, 2010'ların başında güneyindeki Mozambik ve Tanzanya'nın açıklarında yeraltı kaynakları tespit edildi.Bu aşamada Somali açıklarının Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirlendi.Suların altında en az 2,7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceği değerlendirildi.Soma şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyurdu.İngiliz Spectrum Geo şirketiyle anlaşarak petrol arama faaliyetlerine hız kazandırdı.2015'te çalışmalarına başlandı, Şubat 2019'da inceleme yapılan 122 bin kilometre karelik bir alanda, risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğu belirlendi.