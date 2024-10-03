iPhone satışları çakılıyor: Apple, üretimi azaltma kararı aldı

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini geçen ay tanıttı ve satışların, Apple Intelligence'ın da etkisiyle oldukça iyi gitmesi bekleniyordu. Ancak son analizlere göre, yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 16 üretiminde ciddi kesintiler yaşanabilir. Barclays analistlerinin paylaştığı raporda, iPhone 16 sevkiyatlarının aralık çeyreğinde ciddi bir düşüş yaşayabileceği üzerinde duruluyor.Apple tedarik zinciri kontrollerinde yapılan incelemeler, iPhone 16 üretiminin yaklaşık üç milyon birim azaltılacağını işaret ediyor. Bu azalma, yıl bazında iPhone 16 sevkiyatlarının yüzde 15 oranında düşeceğini gösteriyor. Eylül ayı sonunda biten çeyrek dönemde, satışların 51 milyon birim olması bekleniyor.Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise iPhone 16 modellerinin, iPhone 15 modellerine kıyasla iki gün daha fazla satışta kalmış olması.Barclays raporundan elde edilen bilgilere göre ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan bu yılın son çeyreğinde ise, iPhone 16 sevkiyatı ciddi bir risk altında. Analistler ayrıca, Apple'ın iPhone 16 üretimi için siparişleri azaltması nedeniyle iPhone 16 sevkiyatları için aralık çeyreğinin 'giderek daha fazla risk altında göründüğünü' belirtiyor.Barclays raporunda, talep eksikliğinin sebebine de dikkat çekiliyor. Apple Intelligence'ın piyasaya sürülme sürecinin iyi yönetilmediği ve geciken güncellemenin tüketicileri iPhone 16'dan caydırdığı belirtiliyor. Apple Intelligence'ın bu ay yayınlanacak iOS 18.1 güncellemesi ile kullanıma sunulması bekleniyor.