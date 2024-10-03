TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenflasyon belirginleşiyor: 14 ayın dibi...

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece ekim ayı kira artış oranı ile emekli ve memur zammı için 3. veri belli oldu. İşte merak edilen Eylül TÜFE 2024 rakamları...Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 2,97 olurken yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi.Haziran ayından itibaren 26,12 puan gerileyen yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 49,38 seviyelerine çekildi. Kararlılıkla uygulanan ekonomik program ve ortaya koyulan güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesi bekleniyor. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşmesi hedefleniyor.Ocak ayında %64,86, şubat ayında %67,07, mart ayında %68,50, nisan ayında %69,80, mayıs ayında %75,45 olarak gerçekleşen enflasyon haziranda düşüş trendine girdi ve yüzde 71,6'ya geriledi. Ardından temmuz ayında yüzde 61,8; ağustos ayında yüzde 51,97; eylül ayında ise yüzde 49,38 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyordu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, 28'inci Dönem 3'üncü Yasama yılında yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin verdiği mesajlarda şu ifadeleri kullanmıştı:Kararlı duruşumuz sayesinde, enflasyonda kalıcı düşüş trendine girdik. Son üç ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Gıda enflasyonu da 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek.Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl sonu ve 2025 boyunca hafifleyecek ancak çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürecek.Bu kapsamda OECD, Türkiye'de, enflasyonun net bir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için sıkı parasal duruşun 2025'in belli bir dönemine kadar sürdürülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.