İşte karşınızda Togg T10F! İlk defa Teknofest'te görücüye çıktı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde katılımcılar, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ikinci modeli T10F'le tanıştı. Gelecek sene piyasaya sürülmesi planlanan sedan modelin test sürüşleri devam ediyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, yakın zamanda yaptığı açıklamada yeni modelin lansmanının gelecek senenin ilk çeyreğinde yapılmasını hedeflediklerini söylemişti. Karakaş, Nisan 2025'te ise T10F'nin müşterilere sunulacağını belirtmişti.Togg T10F, 3 farklı versiyon ile pazara çıkacak. Bu modeller standart menzil arkadan itişli, uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu versiyon olarak sıralanabilir. Yeni modelde iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'e çıkacak. T10F, aynı zamanda aracın harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.