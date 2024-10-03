Yeni anayasa için düğmeye basılıyor! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş süreci anlattı: Bir yıllık süre içerisinde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılına başlangıç konuşmasındaki en önemli mesajlardan biri yeni anayasaydı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Meclis çalışmasına başlasın, zaten çok yoğun yasama faaliyetleri de işin içerisinde, süratle en kısa zamanda partilerle görüşmeyi başlatacağız' dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı'na başlaması nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, şu mesajları verdi:: Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, hukuk camiası, bir takım kanaat grupları, kimin fikri varsa tartışılması, Anadolu'nun birçok yerinde yapılan toplantılarla bu görüşlerin gündeme gelmesini temin etmek gerekir.: Bir yıl içerisinde bütün konular olgunlaşacaktır.TBMM Başkanı olarak benim bu süreçte yapacağım şey olgun, açık, şeffaf ve herkesin işin içerisinde olduğu, herkesin görüşlerine itibar edildiği bir müzakere sürecini yürütebilmektir.En doğrusu parlamentoda en yüksek konsensüse ulaşabilmektir. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin önyargısız bir şekilde bir araya gelmesi, müzakere etmesi gerekir.Geçen yasama dönemi yaptığım görüşmelerde hemen hemen hiçbir parti kapıyı kapatmadı. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin tamamının ya seçim beyannamelerinde ya parti programlarında yeni anayasadan veya anayasada köklü değişikliklerden bahsediliyor.(Can Atalay kararı ile ilgili) TBMM'nin kendisini yargı yerine koyarak herhangi bir şahsı bırakabilme, şahsın hükümlülüğünü ya da tutukluluğunu ortadan kaldırabilme imkanı, gücü yok. Meclis, gerekirse bu yüksek yargı organlarının fonksiyonlarını yeniden gözden geçirir.