Öğrencileri üzecek karar: Ortak sınavlar yenileniyor, sınav sayıları artıyor..

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında önemli bir değişikliğe giderek ortak sınav uygulamasını genişletme kararı aldı.Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için artık sadece Türkçe ve Matematik derslerinde değil toplamda 12 farklı ortak yazılı sınav yapılacak.Söz konusu uygulamayla birlikte, öğrencilerin akademik başarılarının daha kapsamlı ve adil bir şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler için sadece Türkçe ve matematik derslerinden uygulanan ortak sınavlar, bu yıl daha fazla ders kapsamına alınarak çeşitli alanlardaki başarılarını objektif bir şekilde ölçmeyi hedefliyor.Bu yeni düzenlemeyle birlikte, ilk sınavlar 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında başlayacak. İkinci sınavlar ise 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemdeki sınavlar ise Mart ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek.Sınav sisteminde gidilen değişikliğin, öğrenci performansını yıl boyunca düzenli olarak ölçmeye yardımcı olarak öğrencilerin başarılarını daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak. Ayrıca bu adımın, Türkiye genelinde eğitim standartlarını yükselterek daha nitelikli bir eğitim sunması bekleniyor.