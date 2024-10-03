Diyarbakır'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu...

Diyarbakır'da deprem meydana geldi. Gece yarısı medyana gelen sarsıntı yürekleri ağza getirdi. AFAD, Hani merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son durum...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da gece yarısı yine aynı korku yaşandı. Hani merkezli deprem sonrası AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.



DİYARBAKIR 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:18 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen deprem birçok yerden kuvvetli şekilde hissedildi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken halk kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.



Asrın felaketi olarak da adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

