Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'da bir araya geldi. Görüşme Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.p Tayyip Erdoğan bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'da bir araya geldi. Görüşme Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.