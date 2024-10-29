Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Apple, üç aylık beta testinin ardından iOS 18.1 güncellemesini 28 Ekim'de yayınladı.Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi için yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.iOS 18.1 ve iPadOS 18.1'in en dikkat çekici özelliği Apple Intelligence. Bu yapay zeka teknolojisi, metinleri yeniden yazma, düzeltme ve özetleme gibi gelişmiş yetenekler sağlıyor.Ayrıca Siri asistanını daha akıllı hale getiriyor ve Fotoğraflar, Bildirimler gibi uygulamalarda yapay zeka destekli özellikler sunuyor.Güncellemeyle birlikte gelen diğer yenilikler ise şunlar:Yenilenmiş Kontrol Merkezi: Kullanıcılar, Kontrol Merkezi'ni daha fazla özelleştirebilecek ve istedikleri gibi düzenleyebilecekler.Telefon Görüşmelerini Kaydetme ve Yazıya Dökme: Kullanıcılar, telefon görüşmelerini kaydedebilecek ve daha sonra yazıya dökebilecekler.Genişletilmiş NFC Erişimi: Üçüncü taraf uygulamalar, NFC'ye daha fazla erişim sağlayabilecek.Genmoji: Kullanıcılar, sadece komutlar ile emojiler oluşturabilecekler.Image Playground: Kullanıcılar, iPhone ve iPad'de görseller tasarlayabilecekler.Image Wand: Kullanıcıların çizdiği tasarımlar, illüstrasyonlara dönüştürülebilecek.