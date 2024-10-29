Dışişleri'nden İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" denildi.İsrail UNRWA’yı hedef alarak iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"1949 yılından bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlamakta olan UNRWA’nın faaliyetleri, bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz etmektedir.BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemek, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğüdür.UNRWA’nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir."