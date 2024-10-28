AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:KATİL İSRAİL, PKK'YA SAHİP ÇIKTI!“Katil Netanyahu'nun oğlu da hemen bu olaylarla ilgili ‘Kürtlere yönelik Türk soykırımı' diyerek sınır ötesinde başlattığımız bu teröristlere yönelik operasyonla ilgili paylaşım yapıyor.162 tane yere nokta atışı yapan bizim ordumuza karşılık nereden geliyor? PKK terör örgütünü ve onun yerlerinin savunuculuğunu nereden geliyor? Bu çok önemli bir nokta. Bütün aziz vatandaşımızın bunu izlemesi lazım. Bunun Türk'ü, Kürt'ü veya başka bir ırktan olması ile ilgisi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyan tüm vatandaşlarımızın çok önemli görmesi gereken bir yer. Neden katil Netanyahu'nun çocuğu burada yapılan operasyonları eleştirir? Demek ki bunların en büyük destekçisi bu Yahudiler... Bunu da çok iyi görmek lazım. Bu, İsrail'in PKK terör örgütünü desteklediğinin en büyük kanıtlarından bir tanesidir.”ALTAYLI'DAN SKANDAL TUSAŞ AÇIKLAMASI!“Filistin'i savunmamak ne demek? Orada 40 bin tane vatandaş, 17 bini çocuk olan bir katliam yapılacak, Türkiye Cumhuriyeti orada HAMAS'ı terör örgütü olarak görmediğini ve desteklediğini söylediği için bu saldırının bize yapıldığını ve bunları yapmamız gerektiğini bize söyleyen bir gazeteci var. Zannedersiniz ki MOSSAD'ın çalışanı, İsrail'in vatandaşı. Karşımızda konuşan bir gazeteci değil de bu kisve altında bize hesap sormaya çalışan birisi. Netanyahu'nun oğlu ile Fatih Altaylı'nın arasında ne fark var, konuşma açısından? Fatih Bey'e ‘sen İsraillisin' demiyorum ama Netahnyahu'nun oğlu ile Fatih Altaylı'nın konuştuğunun arasındaki fark nedir?”“HAMAS'ın liderleri aileleri ile birlikte şehit oldular. Bugün ateş Lübnan'a daha sonra da cumhurbaşkanımız ne dedi? Artık sınırımıza kadar dayanma noktasına geldi. Bize ön savunma hattı gibi görebileceğimiz ve burada bizlerinde aslında bir anlamda savunuculuğunu yapan HAMAS'a ve oradqa mücadele eden bütün Müslüman kardeşlerimize karşı, şu söyledikleri hakaret değildir de nedir?”“Şunu söylesene Fatih Altaylı, o TUSAŞ'taki uçakları yapan, orada bu kadar dünyanın dikkatini çeken AK Parti hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bu saldırıları yapmalarının sebebi, buranın ne kadar stratejik bir yer olduğunun da en büyük göstergelerinden biri değil mi? Peki burayı, bu stratejik hale kim getirdi? Türkiye'de bir MR cihazının olmadığı günden kendi uçağını yapan bir Türkiye'nin olduğu bir hale geliyoruz. Tabi ki bütün devlet düşmanlarının gözü bizim TUSAŞ'ımızda, ASELSAN'ımızda veya buna benzer yerlerimizde.”İMAMOĞLU'NA ABDULLAH ZEYDAN PROTESTOSU“İmamoğlu'nun ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Şimdi sen TUSAŞ ile alakalı olan PKK terör örgütünün yaptığı bu terör eylemi ile ilgili bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman o teröristlere destek verenleri neden makamında ağırlıyorsun? Abdullah Zeydan dediğiniz kişi, ‘PKK terör örgütü sizi tükürüğü ile boğar' diyen ve Türk milletine hakaret eden bir adamdı. Sen onu alacaksın makamında ağırlayacaksın, fotoğraf vereceksin, Demirtaş'ın kitaplarının kampanyalarını sen yapacaksın, Doğu ve Güney Doğu'daki mitinglerinin hepsinde elin zafer işareti içerisinde orada terörist Öcalan'ın lehine sloganlar atılırken o mitinglerde konuşma yapacaksın, ondan sonra da geleceksin oradaki bir vatandaşımız sana bu konuyla ilgili demokratik bir hakkı olaniki kelime söylediğinde tepki göstereceksiniz. Vatandaş, ‘Senin burada ne işin var? Sen Abdullah Zeydan'ı makamında ağırlayan adamsın.' diyor. İmamoğlu da vatandaşa, ‘Sen çirkin siyasetine devam et.' diyor. Ne yapacaktı vatandaş? Orada vatandaşın verdiği haklı tepkiye, kendinden utanıp, başını öne eğip, bugüne kadar bu terör örgütü destekçileriyle bir arada olmaktan ötürü utanmıyorsunuz da vatandaşa mı bu lafı söylüyorsunuz? Dağdaki, Kandil'deki teröristler, Ekrem İmamoğlu'nun seçiminde ‘İmamoğlu'nu destekleyin' diye görüntülü yayın yapmadı mı? Sen ne taraftasın İmamoğlu? Teröristlerin olduğu tarafta mısın yoksa milletimizin olduğu tarafta mısın?”“Terörle arasına mesafe koymayanlara tepki koyabilecek durumda olacaksınız. Sen, Abdullah Zeydan'ı odanda ağırla, PKK terör örgütü ile ilgili dağdan sana gelen mesajlara karşı en ufak aleyhte bir konuşma yapma, daha sonra kalk gel burada vatandaşımıza ‘Çirkin siyaset yapıyorsun.' de. Buradan vatandaşımızı tebrik ediyorum. Ağzına sağlık, çok güzel söylemiş.”ÖZEL, SALDIRIYI 7 HAZİRAN – 1 KASIM ARASI DÖNEME BENZETTİ“Düşünebiliyor musunuz, TUSAŞ'ta beş tane kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu ve bu saldırıyı AK Parti'nin oylarını arttırabilmek adına yaptığı manasında kelime konuşuyor. Ne demek şimdi bu? 7 Haziran ile 1 Kasım arasında ne oldu? AK Parti oyunu yüzde 49,5'e taşıdı. Oylarını yüzde 49.5'e taşıdığı bu sürecin içerisindeki olan olayların AK Parti eli ile yapıldığını kastedecek kadar utanmaz ve ahlaksız bir açıklamadır. SİZ AK Parti'nin, MHP'nin, cumhur ittifakının, bizim buradaki 5 tane kardeşimizi şehit ettirerek üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söylerseniz, bana göre bu alçaklıktır.”“Oradaki insanlara bu iftirayı atamazsınız. Bu hükümete bu iftirayı atamazsınız. Siz, seçim öncesinde PKK terör örgütünün tüm unsurlarının desteğini almış bir siyasi partiye bugün lider oldunuz. Sen git kendi partinin içerisinde sabahtan akşama kadar PKK terör örgütünün desteklediği kişilerle konuş. ‘PKK, terör örgütü değlidir.' diyen Türkan Elçi'yi konuş. İHA'lara, SİHA'lara, ‘insanların canını alan ölüm makineleridir' diyen Sezgin Tanrıkulu'nu konuş. Türkiye'nin, terörle mücadelesinde kalkıp böyle bir manada, böyle bir konuşmada bulunamazsınız.”FETÖ ELEBAŞI İÇİN ‘MEKANI CENNET OLSUN' DİYEN GAZETECİ CHP'Lİ ÇIKTI!“Bu kadın CHP üyesi çıktı. Bu kadını ziyarete CHP Bursa il başkanlığı gidiyor. Bu kadın gözaltına alınmış. FETÖ'ye ‘Mekanı cennet olsun' diyen kadını, CHP olarak niye savunmaya gittiniz? FETÖ terör örgütünün lideri öldüğünde ‘mekanı cennet olsun' dediği için bu kişinin gözaltına alınması CHP'lileri niye harekete geçirdi? CHP budur. CHP, AK Parti'ye kim düşmansa onun yanındadır. İşte en büyük göstergelerinden biri budur. Siz, Bursa il başkanlığı olarak hiç utanmıyor musunuz?”