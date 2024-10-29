Yenidoğan Çetesi skandalında mağdur sayısı artıyor: Tam 350 aile savcılığa başvurdu!

İstanbul ve Tekirdağ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlanmıştı.Kamuoyunun gündemine oturan skandalda çetenin, 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Çetenin ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i de makamında tehdit ettiği belirlenmişti.Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasından sonra bebekleri yeni doğan ünitelerinde ölen aileler savcılığa koştu.SABAH'ın haberine göre, 100'ü CİMER kanalıyla 250'si ise yüz yüze olmak üzere toplamda 350 mağdur olduğunu iddia eden aile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.Ailelerin yenidoğan ünitelerinde vefat eden bebeklerinin ölümlerini şüpheli bularak, bu ölümlerin araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Şikayetler incelemeye alınarak her biri için ayrı dosya oluşturuldu. Tüm şikayetlerin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından incelenmeye başlandığı öğrenildi.Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün şu hastanelerin yoğun bakım ünitelerini kiraladığı ve işletmesini devraldığı ortaya çıktı: Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi...Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı Yenidoğan Çetesi üyelerinin çalıştığı hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi. Öte yandan Savcı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.