Paçaları tutuştu! İsrail medyası Netanyahu'nun en büyük korkusunu yazdı

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteğini arkasına alarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ediyor.Hedef gözetmeksizin her yeri bombalayan çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi öldüren İsrail güçleri, şu ana kadar 43 bine yakın masum Filistinliyi katletti. Bir yıldan bu yana Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, 100 binden fazla kişiyi de yaraladı.Gazze'nin ardından Lübnan, Suriye ve İran'a saldırarak Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağırlarına kulağını tıkarken bebek katili Netanyahu'nun en korkusu ortaya çıktı.İsrail devlet televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun İHA'lar konusunda hissettiği korkunun arttığı öne sürüldü.Söz konusu haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, 'Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum.' ifadelerini kullandığı öğrenildi.Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.Hatırlanacağı gibi 19 Ekim tarihinde Lübnan tarafından fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya şehrinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı ifade edilmişti.Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.