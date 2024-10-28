Bir ilimizde daha ilginç keşif! Surlarda ortaya çıktı: Tam 700 yıllık

Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılara yenileri eklenirken çok önemli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Bu kez Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi Mahallesi sınırlarında dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Yıldırım'ın kazı başkanlığında Korikos Kalesi'nde (dış kale) kazı çalışmaları devam ediyordu.Geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Korikos antik kentinde yer alan ve bin yıl önce ilk kısmı yapıldığı bilinen dış kalede bu yıl devam eden kazı çalışmalarında yaşam alanları ortaya çıkarılıyor.Kazı alanında daha önce bir mescit ve kilise ortaya çıkarılmıştı. Bu sene birçok yaşam alanı ve ilginç olarak kabul edilen surlarda 700 yıl öncesine ait bir tuvalet bulundu.Geçtiğimiz yıllarda bir mescit ile kilise kazısı tamamladıklarını dile getiren Kazı Başkanı Doç. Dr. Şener Yıldırım, '2 yıldır kaledeki konut, yaşam birimlerinin açığa çıkarılması için çalışıyoruz. Bununla birlikte burada nasıl bir yaşam vardı, bunun izlerini takip ediyoruz. Devam eden çalışmalarda konut sayısının çoğalmasıyla beraber gelecek yıllarda veriler kesinleşecek, tahmini bir konutla birlikte bir nüfus tahmini yapacağız'' dedi.Doç. Dr. Şener Yıldırım, ''Yaşam birimlerinin dışında surlarla ilgili çalışmalarımız da var. Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç bir şekilde de tuvalet olduğunu gördük. Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir Orta Çağ tuvaleti' dedi.Bakanlığın uyguladığı 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında daha iyi ödeneklere sahip olduklarını ve bu yıl 15 işçi ile çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Yıldırım, etap etap gitmek kaydıyla 4-5 yıl içerisinde iç kaledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Korikos antik kentinin Helenistik dönemden itibaren varlığını bildiklerinin altını çizen Yıldırım, 'Sonrasında Roma ve Bizans döneminde varlığını sürdürmüş. 7. yüzyılda Arap istilalarının başlamasıyla beraber bir savunma yapısı yoğunluğu görülür Anadolu'da. 8. yüzyıl içerisinde de buraya bir kale inşa söz konusu olduğunu antik dönem kaynakları bize aktarıyor. Devam eden süreçte kale biraz harap olmuş. Çünkü 12. yüzyılın hemen başında imparatorun verdiği bir emir ile Korikos'taki kalenin onarılması emrediliyor. Buradaki ilk sur duvarlarının sağlam evresini biz 12. yüzyılın başına tarihlendiriyoruz' diye konuştu.Kızkalesi denilince akla ilk adadaki kalenin geldiğine değinen Yıldırım, 'Biz buradaki kale için Korikos kalesi ismini kullanıyoruz. Bu adadaki kalenin karadaki karşılığı. Birbiriyle bağlantılı ve aynı dönemde inşa edilmiş zaten. Kentin kuruluşu ise yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip ama kalenin bugünkü durumu 700, ilk yapım evresi bin yıllık' diyerek sözlerini tamamladı.