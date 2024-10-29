Alman siyasetçiden övgü dolu sözler!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açılırken, 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüzünü çağdaşlaşma, demokrasi ve kalkınmaya çevirdi. 29 Ekim de 1925'ten itibaren 'milli bayram' olarak kutlanmaya başlandı.Cumhuriyet'in 101. yaşı dünyanın dört bir tarafında kutlanırken Türkiye'ye tebrik mesajları yağıyor. Tebrik mesajlarından en dikkat çekeni Almanya'dan geldi.Almanya'da sağ popülist olarak bilinen Alternatif Für Deutschland (AFD) Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi ve eş başkanı Dr. Maximilian Krah, 29 Ekim mesajında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti.Türkiye'nin yükselen güç olduğunu dile getiren Maximilian Krah, 'Türkler kadim dostumuz ittifakı güçlendirelim Almanya batıyor.'' dedi. Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan ve Çavuşoğlu'ndan övgüyle bahseden Maximilian Krah, 'ittifakı büyütmeliyiz' ifadesini kullandı.''Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.'' diyen Maximilian Krah, ''Almanya ve Türkiye arasında asırlardır süre gelen bir dostluk güven iş birliği var.Birinci dünya savaşında silah arkadaşıydık. Almanya'da milyonlarca Türk yaşıyor. Bu, Alman-Türk ortaklığının geleceği hakkında konuşmak için değerli bir fırsat. Çünkü kesin olan bir şey var ki, Türkiye bizim için de dahil olmak üzere giderek önem kazanıyor. Bu fırsatlardan yararlanmalıyız. Savaş sonrası dönem sona erdi, Alman dış ve Avrupa politikasının kenini yeniden güncellemesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.Dr. Maximilian Krah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;Solingen'deki korkunç bıçaklı saldırının akşamı Türk arkadaşlarımla oturuyordum. Ve Almanya'nuın şu an içinde bulunduğu duruma dair gözlerindeki dehşeti gördüm.Alman siyasetçiler bu büyük ülkenin böyle batmasına nasıl izin veriyoralar diye bana sordular. Atatürk'ün milli benliği olmayan milletlerin yabancı devletlerin avı olacağını söylediğini aktardılar. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi siyasetçiler bunun mümkün olduğunu kanıtladılar. Hızla değişen bir dünyada bile ulusal egemenliği korumak ve eyleim siyasal çerçevesini ortadan kaldırmak özellikle göç merkezi gibi bir meydan okuma karşısında bu kaçınılmazdır. Çünkü bu modern güç Ortadoğu ve Yakın Doğu'dan Türkiye üzerinden Almanya'ya ve Avrupa'ya doğru akıyor. Bu göç dalgasına yol açan istikrarsızlıkları hep birlikte sona erdirebiliriz. Sadece dokunmamız gerekiyor ve bunun doğru ortaklara ihtiyacımız var. Ancak konu sadece göçün savunulması değil, aynı zamanda geleceğin tasarlanmasıdır.Refahın korunması ve geleceğe dair şanslardan adil payımızın alınması. Türkiye artık gelişmekte olan bir ülke değil Bugün itibariyle İtalya'nın ekonomik performansını çoktan geride bıraktı ve on yılın sonunda ekonomik olarak Fransa'dan daha güçlü olacak. Modern teknolojinin, mobilitenin, hava ve uzay yolculuğunun, turizmin ve hizmetin merkezidir. Yüzyıllardır süregelen bağlantı, güven ve ortak çıkarlar nedeniyle ekonomik gelecek için ideal bir ortaktır. Siyasi istikrar ve göçün savunulması, örneğin Suriye ve Afganistan'a yeniden göç. Savaş sonrası dönem sona erdi.Öğrenilmiş siyasal kesinlikler artık geçerli değil. Gerçek dostları tanımanın ve büyüyen güven temelinde yürümenin zamanıdır.Bunu yapacak cesaretimiz varsa Almanya ve Türkiye birlikte yeşerir.