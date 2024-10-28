Whats'app'a yeni özellik! Test aşamasını geçerse...

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla Kanallar özelliğine yeni bir paylaşım seçeneği eklemeye hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kanallara katılımı kolaylaştırmak için QR kodları kullanabilecek. WhatsApp’ın Android 2.24.22.20 beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların kanallara hızlıca katılmalarını sağlayacak. İşte detaylar…

Henüz test aşamasında olan bu özellikle birlikte, kanal bağlantıları mesaj yoluyla paylaşmak yerine, QR kodlar üzerinden doğrudan iletilebilecek. QR kodu taratarak kolayca bir kanala katılmak mümkün olacak. Bir arkadaşınız ya da aile üyeniz yanınızdayken onların telefonunda ilgili kanala hızlıca erişim sağlanabilecek.



Yeni yöntemle birlikte, özellikle kanal yöneticilerinin takipçi sayılarını artırmak ve etkileşimi teşvik etmek için kullanabilecekleri farklı bir alternatif sunuyor. WhatsApp, zaten uzun bir süredir QR kod desteği sunarak kişi eklemeyi ve uygulamaya giriş yapmayı kolaylaştırıyordu.



KANAL İSTATİSTİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN ANALİZ DESTEĞİ YOLDA



WhatsApp, kanal yöneticilerinin kullanıcı etkileşimi hakkında daha fazla bilgi edinebilmesi için hem Android hem de iOS cihazlar için bir analiz bölümü üzerinde de çalışıyor. QR kod ile kanallara katılım seçeneği ise bu analiz özellikleriyle birlikte daha fazla etkileşim fırsatı oluşturacak.



WhatsApp, kullanıcıların beklediği bu QR kod desteğini ne zaman yayınlayacağına dair henüz resmi bir tarih vermedi.