MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist daha öldürüldü

Bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırılmıyor!Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) yapılan saldırının ardından şehitlerimizin intikamı alınmaya devam ediyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan hain terör örgütüne yönelik bir duyuru yapıldı.Buna göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucu 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.Terörle mücadeleye ilişkin kararlılık mesajının verildiği duyuruda, 'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz' denildi.MSB'den yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!