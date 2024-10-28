Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır Bağlar'daydı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.Narin Güran cinayeti davasında, tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran ise sosyal medyadan kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.Daha önce, 'Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın' diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na veren Baran Güran, ardından vekaletini geri çektiği ortaya çıkan Baran Güran, ilk paylaşımında annesi Yüksel Güran'ı özlediğini belirterek, 'Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem, senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem' ifadelerini kullandı.Baran Güran, ikinci paylaşımında hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafının üzerine 'Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak' yazarak paylaşım yaptı.Baran Güran, üçüncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Baran Güran'ın amca Salim Güran ile paylaşım yapmaması ise kafaları karıştırdı.