İsrail yine Lübnan'ı vurdu: 60 ölü, 58 yaralı

Hamas'ın saldırılarını ve rehin aldığı İsraillileri bahane ederek bir yılı aşkın süredir Gazze'yi adeta büyük bir mezarlığa çeviren İsrail, kanlı namlusunu Lübnan'a çevirdi.Hizbullah'ı ileri sürerek Lübnan topraklarını işgal eden katil ordu, taciz ateşlerini daha ileri bir boyuta yükseltti.Saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a bir kez daha saldırdı.Bu defa Bekaa Vadisi'ni hedef alan İsrail askerleri, Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine hava saldırısı düzenledi.Saldırıya ilişkin açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 2’si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin ise yaralandığını bildirdi.