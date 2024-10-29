İsrail yine Lübnan'ı vurdu: 60 ölü, 58 yaralı
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Hamas'ın saldırılarını ve rehin aldığı İsraillileri bahane ederek bir yılı aşkın süredir Gazze'yi adeta büyük bir mezarlığa çeviren İsrail, kanlı namlusunu Lübnan'a çevirdi.
Hizbullah'ı ileri sürerek Lübnan topraklarını işgal eden katil ordu, taciz ateşlerini daha ileri bir boyuta yükseltti.
BEKAA VADİSİNİ VURDULAR
Saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a bir kez daha saldırdı.
Bu defa Bekaa Vadisi'ni hedef alan İsrail askerleri, Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine hava saldırısı düzenledi.
60 ÖLÜ, 58 YARALI
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 2’si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin ise yaralandığını bildirdi.