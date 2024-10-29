Türkiye'nin göğüs kabartan eserleri! Hepsi 29 Ekim'de taçlandırıldı .

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu coşkuyla kutladığımız her 29 Ekim günü, göğsümüzü kabartan eser ve hizmetlerin hayata geçirilmesiyle daha da anlamlı hale geldi. Cumhuriyet'in yüzüncü yılına doğru giderken açılan Marmaray, Atatürk Kültür Merkezi ve banttan indirilen TOGG, yıl dönümlerini adeta taçlandırdı.CUMHURİYET TARİHİNİN DEV PROJELERİBir yanda Atatürkçülük maskesi altında boş laf ve hamasi söylemlerin arkasına sığınanlar, diğer yanda Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyet seviyesinin üstü' diye işaret ettiği hedefe eser ve hizmet siyasetiyle koşanlar...HAYAL GERÇEK OLDU: MARMARAY AÇILDI29 Ekim 2013 tarihinde yüzlerce yıllık bir hayal olan Marmaray projesi hayata geçirildi. 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray, hem trafiği rahatlattı hem de kolay ve konforlu ulaşımı hizmete sundu.28 seferin yapıldığı Marmaray, açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuyu taşıdı. Marmaray, çeşitli gruplar tarafından birçok kez mahkemeye verilmiş ve engellenmek istenmişti.GURUR VEREN BİR ESER: İSTANBUL HAVALİMANI!Dünyanın en gelişmiş şehirleri arasında gösterilen ve Türkiye'nin en büyuk altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2018'de hizmete alındı. 42 aylık rekor bir inşaat süresi sonunda başarıyla tamamlanan havalimanı aradan geçen 5 yıllık süreçte, toplamda 250 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.İGA İstanbul Havalimanı'ndan Ocak 2024 itibarıyla dünyanın 315 noktasına uçuş imkanı sağlarken tüm fazların tamamlanmasının ardından yılda 200 milyon yolcu 300'den fazla destinasyona uçuş imkânına sahip olacak.Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ve tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasıyla yolcularına hizmet veren ve jeopolitik konumu gereği uluslararası bir bağlantı merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı, güncel durumda ana terminal binası, üç bağımsız pist, hava kontrol kulesi ve destek tesisleriyle hizmetlerini sürdürmektedir.SUDAN GEREKÇELERLE AKM'YE KARŞI ÇIKTILARCumhuriyetin yıl dönümünde kazandırılan bir başka eser ise Atatürk Kültür Merkezi oldu. 12 Nisan 1969 yılında açılan 27 Kasım 1970 tarihinde çıkan büyük yangınla neredeyse kullanılmaz hale gelen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, onarılarak 6 Ekim 1978 tarihinde tekrar hizmete alınmıştı.6 Kasım 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yeniden yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezinin projesini kamuoyuyla paylaştı. Çoğu ideolojik ve sudan gerekçelerle merkezin yapımına karşı çıktı. Bütün engelleme çabalarına rağmen 29 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir açılış töreni ile hizmete alındı.Ziyarete açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2040 kişilik Opera Salonu, 781 kişilik Tiyatro Salonu, AKM Galeri, AKM Çok Amaçlı Salon, AKM Çocuk Sanat Merkezi, AKM Müzik Platformu, AKM Müzik Kayıt Stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan AKM Kütüphane, AKM Yeşilçam Sineması ve AKM Tasarım Dükkânı işlevleriyle oluşturulan birimler bulunuyor.'DEVRİM' RÜYASI TOGG ADIYLA GERÇEK OLDU1961 yılında akamete uğratılan yerli otomobil projesi de yine bir cumhuriyetin ilanının yıl dönümü sürecinde başarıyla tamamlandı. Yarım kalan 'Devrim' otomobili rüyası, tarihler 29 Ekim 2022'yi gösterdiğinde TOGG adıyla gerçek oldu. TOGG'un ilk akıllı cihazı, TOGG'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 TOGG çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından, cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bir günde coşkuyla indirildi.