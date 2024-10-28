Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı!

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri başlayan savaşta ateşkesi sağlamak için çabalar sürüyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen müzakerelerde bir sonuca varılması öngörülüyor.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi pazar günü Kahire'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği basın toplantısında, 'İsrail ordusunun Gazze'de 45 Filistinliyi katletmesinin ardından, Hamas'ın dört İsrailli rehineyi bazı Filistinli esirlerle takas etmek için iki günlük bir ateşkes önerdiğini' bildirdi.Sisi, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini ve kalıcı ateşkes sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı.ABD, Katar ve Mısır, 7 Ekim 2023'te Katil İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırımı sona erdirmek için müzakerelere öncülük ediyor.İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi ancak arabuluculuk çabalarına yakın bir Filistinli yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Hamas yeni tekliflere açıktır ancak anlaşma maddelerinde savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi yer almalıdır. Hamas bu konudaki kararlılığını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde kısa süreli bir ateşkes ve Hamas'ın elindeki bazı rehinelerin serbest bırakılmasının karşılığında da İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakmasının hedeflendiğini açıkladı.Hamas'ın Katar'daki Siyasi Büro yönetiminin üst düzey üyelerinden Hüsam Badran yaptığı açıklamada bir anlaşmanın mümkün olduğunu bildirdi.Badran, 'Taleplerimiz açık ve biliniyor. Netanyahu'nun daha önce üzerinde anlaşılanlara bağlı kalması halinde bir anlaşmaya varılabilir' ifadelerini kullandı.Hamas ayrıca geçici bir anlaşmadan ziyade kapsamlı bir ateşkesi tercih ettiğini belirtti.İsrail, Hamas'ın Gazze'de askeri bir güç ve yönetim birimi olarak ortadan kaldırılmadığı sürece savaşın sona ermeyeceğini belirtti.Ancak AP'nin haberine göre, İsrail'in Mossad Başkanı, son girişim olarak Orta Doğu'daki bölgesel gerginliği azaltmak ve çatışmaları sona erdirmek için Katar başbakanı ve CIA şefiyle görüşmek üzere pazar günü Doha'ya gitti.İsrail basını, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun ateşkes önerisine karşı çıktığı belirtildi.