Mavi vatanda nefes kesen gösteri! İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ etkinlikleri çerçevesinde, Mersin​ Valiliği koordinasyonunda Sahil Güvenlik​ Komutanlığı tarafından TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ve gaziler için özel bir program düzenlendi. Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın misafiri olan şehit aileleri ve gaziler, gemiyle mavi vatana açıldı.Sahil Güvenlik botları ve helikopterinin denizde sergilediği ‘Su Gözü' gösterisi, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve başarıyla sona erdi.Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmenin coşkusu, mutluluğu ve heyecanıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum' dedi.Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Vali Pehlivan, bu kapsamda yerli ve milli TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ve gazileri ağırladıklarını ifade etti.