Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.Bu kapsamda, operasyonlara bir yenisi daha eklendi.14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜTerörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen teröristler için operasyon düzenlendi.Kahraman Türk askeri, başarılı operasyonu sayesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 14 teröristi etkisiz hale getirdi.'GÜÇLÜYÜZ, KARARLIYIZ'Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB )sosyal medya hesabında paylaşıldı.MSB tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:'Güçlüyüz, kararlıyız!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz.'