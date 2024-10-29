Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde 29 Ekim​ resmi tatili nedeniyle plan yapan vatandaşlar, havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CAz bulutluKARS °C, 13°CAz bulutluMALATYA °C, 19°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluVAN °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık