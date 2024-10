MİT Başkanı Kalın: Cumhuriyetimizin payidar olmasını temenni ediyorum

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın mesajında, şunları ifade etti:"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladığımız bu manalı günde yüce milletimizin, büyük bir inanç ve kararlılıkla tarih sahnesinde yazdığı bu destanı, gururla ve minnetle anıyoruz. Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mirası, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan daha aydınlık yarınlar yaratma mesuliyetini hatırlatmaktadır. MİT olarak 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla bu mirası omuzlarımızda taşıyor ve milletimizin desteğiyle müreffeh bir gelecek için durmadan çalışıyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, geçmişten aldığımız kudretle ülkemizi yarınlara en iyi şekilde taşıyacak olan gençlerimizle birlikte geleceğe umutla ve gururla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bir kez daha idrak ettiğimiz bu bayramda, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temellerini atan fedakar ecdadımızı rahmetle anıyor ve Cumhuriyetimizin payidar olmasını temenni ediyorum."