Bir CHP klasiği... Şehitlerin 7’si çıkmadan 'eğlenceye devam' dediler

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu karardan vazgeçti. Şarkıcı Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralılara konser vereceği belirtildi.TUSAŞ'a yapılan alçak terör saldırısının ardından İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konserlerin yapılması yönünde yeni bir karar aldı. Belediyenin hesabından atılan 'Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir.' paylaşımı da silindi.23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da bulunan Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı düzenlenmesi ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.Yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' denildi. Gelen tepkiler ardından Belediye, sadece konserlerin iptal edildiğini kaydetti.İBB'nin konserlere devam edeceğini açıklamasının ardından Mansur Yavaş yönetimi de yaptıkları onca popülist söylem ve şehitlere saygılı duruşu bir kenara bırakıp konserlere devam etme kararı aldı. Ve ilk iş olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan etkinliklerin iptaline dair duyuru, sosyal medya hesaplarından silindi. Yerine yapılacak konserlerin duyuruları paylaşıldı. Şarkıcı Mert Demir ve Ebru Gündeş'in görselleriyle yapılan yeni açıklamada, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı ilan edildi.ABB tarafından yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlamaları kapsamında, sevilen şarkılarıyla Mert Demir, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda Başkentlilerle buluşuyor. Bu özel günde, Türk müziğinin efsane ismi Ebru Gündeş'in büyüleyici sesi ve sahne performansıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde buluşuyoruz. Bu özel akşamda, müziğin ritmiyle dolu bir kutlama yapmaya hazır olun!' ifadeleri kullanıldı.Paylaşımların Mansur Yavaş'ın kendi hesabından değil de belediyenin sosyal medya hesabından yapılması dikkatlerden kaçmadı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ise eski tweet'ini an itibarıyla silmedi. Belediyenin 15 Ekim'de paylaşılan 'Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını, 15 gün boyunca 19 farklı ilçemizde coşkuyla kutlayacağız.' tweet'inin ise sabitlenmiş olduğu görüldü.Öte yandan Şevval Sam'ın gelen tepkiler üzerine Konak Belediyesi tarafından iptal edilen 29 Ekim konseri Ankara -Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılacağı ortaya çıkmıştı. Hatta Çankaya' da billboardlara konser duyuru afişlerinin asıldığı görüldü. Ancak gelen tepkilerin ardından CHP'li Çankaya Belediyesi' de geri adım atarak konseri iptal etti.