YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, hem mobil hem de web arayüzünde büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan yeni ana sayfa, daha sade ve minimalist bir görünüm sunmayı hedefliyor. İşte bu değişikliklerle ilgili bilmeniz gerekenler…Son gelen bilgilere göre YouTube, ana sayfasındaki bazı önemli bilgileri kaldırmaya karar verdi. Artık video izlenme sayıları ve yüklenme tarihleri, ana sayfada görünmeyecek. Bu değişiklik, YouTube'un kullanıcıların daha az popüler içeriklere yönelmesini sağlama amacını taşıdığı düşünülüyor.Sosyal medya platformlarında bu değişiklikler hakkında pek çok farklı görüş var. Bazı kullanıcılar, “yüzyılın güncellemesi” olarak nitelendirirken, bazıları da “büyük bir gerileme” olduğunu savunuyor. Özellikle sık YouTube kullananlar, yükleme tarihlerinin gizlenmesine tepki gösteriyor. Bu durum, içerik keşfi konusunda sıkıntılar yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.YouTube yetkilileri, bu tasarımın henüz test aşamasında olduğunu ve kullanıcı geri bildirimlerine göre şekilleneceğini açıkladı. Ancak değişikliklerin arkasındaki mantık net bir şekilde açıklanmamış durumda. Uzmanlar, platformun bu hamleyle içerik çeşitliliğini artırmayı ve viral olmayan videoların daha fazla görünürlük kazanmasını hedeflediğini düşünüyor.Görüntülenme sayılarının kaldırılmasının, kullanıcıların yalnızca popüler içeriklere yönelmesini engelleme amacı taşıdığı söyleniyor. Fakat gelen tepkiler doğrultusunda, YouTube'un bu uygulamayı gözden geçirmesi mümkün. Kullanıcıların geri bildirimleri, yeni tasarımın geleceğini şekillendirecek.