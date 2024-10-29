Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Hizbullah, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. İşte Naim Kasım kimdir sorusunun yanıtı ile birlikte biyografisi...Hizbullah, 27 Ekim tarihinde İsrail saldırısında öldürülen Hasan Nasrallah'ın yerine yardımcısı Naim Kasım'ın getirildiğini açıkladı.Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede dünyaya geldi. İlahiyat okudu ve hocası Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenciler birliğinin kurucularından biriydi. Musa es-Sadr liderliğindeki Emel hareketine katıldı. Naim Kasım 1974'ten 1988'e kadar İslami dini eğitim derneğinin başkanlığını yaptı. Ayrıca El Mustafa okullarında danışman olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı oldu.2009 yılında Mustafa Bedreddin, İmad Muğniye'nin yerine Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin başına geçti. Kasım bu hamleyi desteklemedi ve akrabası Samir Şehade'yi tercih etti.