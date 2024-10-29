ROKETSAN’ın Fark Yaratan Hamleleri!

Şirket, dört yeni roket ve füze sistemi için patent başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bu yeni sistemler ROKETSAN'ın Ar-Ge kapasitesinin ve yenilikçi yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.ROKETSAN, bu yeni ürünlerini ilk kez SAHA EXPO'da sergileyerek sektördeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Dört yeni sistem arasında yer alan Roketsan Pusu, LG-155 ve L-OMTAS, teknolojik yeniliklerle donatılmış ve savunma alanında önemli bir fark yaratmaya aday.Roketsan 4 yeni ürünün isimlerini “ Akata, Azur, Tuygun ve Keskin” olarak belirledi. Azur ve Keskin markaları tescil edilirken, Akata ve Tuygun'un patent işlemleri ise devam ediyor. Bu milli teknoloji hamlelerinin henüz daha ne tür özellikleri olduğu, nerelerde kullanıldığı bilmemekteyiz. Ama bu gelişmeler, ROKETSAN'ın sürekli olarak kendini yenileyen bir yapı içinde olduğunu da göstermekte.ROKETSAN, teknoloji ve inovasyon takibi konusunda da kararlılığını sürdürüyor. Son olarak Hong Kong'ta bir ofis açma kararı alarak uluslararası pazarda daha etkili bir şekilde yer almak istediğini ortaya koydu. Bu adım, ROKETSAN'ın global ölçekteki rekabet gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. ROKETSAN'ın ihracat hedefinin %50 olduğunu temel alırsak bu adımlarının son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. Ki bu hedefi tuturmaya çok uzak olmadığını da söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde SAHA EXPO öncesinde ROKATSAN'ın düzenlediği basın toplantısında Murat İkinci, Roketsan'ın şu anki İhracat yüzdesinin %35 ila %40 arasında olduğunu söyledi.Sonuç olarak, ROKETSAN'ın yeni silah sistemleri, Türk savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak gibi görüyor ve tahmin ediyoruz. Özellikle global pazardaki varlığı ile, bu yenilikler, hem ülkemizin hem de uluslararası güvenlik dinamiklerinin şekillenmesinde etkili bir rol oynayabilir. ROKETSAN'ın attığı bu adımlar, yalnızca teknik bir gelişim değil, aynı zamanda stratejik bir vizyonun da göstergesi. Savunma sanayi alanındaki bu tür yenilikler, gelecekteki güvenlik politikalarımızı da şekillendirecek. Roketsan'ın tescillediği ürünlerin detayları geldikçe tekrardan sizlere aktaracağım.