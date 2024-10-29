Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası! 14 Şubat - 26 Mart arası...
Türk Hava Yolları (THY) yeni bir ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatlerinde geçerli olacak...
Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bir kampanya düzenledi.
BİLETLERİ ALMAK İÇİN 2 GÜN
Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.
Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.
BİLETLERİ ALMAK İÇİN 2 GÜN
Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.
Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.