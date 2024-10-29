Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de yoğun sevgi gösterisi

Cumhuriyet 101 yaşında...Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Saat 11.00'de Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.Kabine üyeleri, yüksek yargı organları ile siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı kortejin hareket etmesiyle başlayan törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avluda görülmesiyle alandaki vatandaşlar "Reis" şeklinde sevgi gösterisinde bulundu.Alanda bulunan bir vatandaş, "Sağlığın sıhhatin daim olsun, tüm şu hainlerin içinde Rabbim yar ve yardımcın olsun reis" ifadelerini kullandı.