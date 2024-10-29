Narin Güran'ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin'in ağabeyi Baran Güran, tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili kafa karıştıran paylaşımlar yaptı.İlk paylaşımında, tutuklu olan annesi Yüksel Güran'la olan fotoğrafını paylaşan Baran Güran "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem" notunu düştü.Narin'in ağabeyi ikinci paylaşımına ise kolundaki ısırık iziyle çokça konuşulan kardeşi Enes Güran vardı. Kardeşine sahip çıkarak "Sana iftira atanlar utansın. Senin başın hep böyle dik kalacak." dedi.Üçüncü paylaşımında ise vahşice katledilen kardeşi Narin Güran'ın fotoğrafı vardı. "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi ve çok geçmeden 45 dakika içinde üç ayrı paylaşımı sildi.Ağabey Baran Güran'ın paylaşımlarında dikkat çeken detay ise amca Salim Güran'la ilgili bir paylaşım yapmamış olması.Narin Güran cinayetinde ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran, ATV Haber'e konuştu.Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösteren Baran Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim" dedi.Narin'in yakın arkadaşı da ATV Haber'e konuştu. Yakın arkadaşı, "Üzülüyorum. Hep kavga ederdik. Hep barışırdık" ifadelerini kullandı.Öte yandan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayat'ta programına da konuştu.Güran, annesinin şırınga ile kan aldığına yönelik iddialara ilişkin, "Siverek'ten iki tane adam geldi. Dedi ki 'Biz bu çubuklar üzerinde bu çocuğu bulacağız, garanti veriyoruz' Bunlar geldi. Amcam jandarma personelini aradı. Hatta kan verdiği zaman video kaydına aldık." ifadelerini kullandı.18 yaşındaki Enes'in hayatı boyunca bir şey kullanmadığını belirten Güran, "Devletin hastanesinde testleri yapıldı. Amcamla aramızda bir sorunumuz yoktur. Köylüyle bir kere olsun kavga etmeyen tek kişi Enes'tir. Hayatı boyunca öyle bir zevkleri bile yoktu.Yok kız arkadaşım olsun... Hep dediği tek şey ağabey ben bir an önce operatör olayım, sana yetişeyim birbirimize destek verelim. Olaydan bir 45 gün önce operatör oldu. Daha önceden garsonluk yapıyordu. Enes'in kolundaki izi jandarma tespit etmiyor. Jandarma Enes'e 'Senin gözüne ne oldu?' diyor.Enes, 'Ağabey ben mısır tarlasına gittim. Mısır tarlasındaki yapraklar suratıma vurdu' diyor. Ondan sonra Diyarbakır Hastanesi'nden bir haber geldi.Dediler ki 'Bir tane kız çocuğu var, Narin'e çok benziyor, sahipsiz, hastaneye atmışlar. Kötü bir şey olmuş düşüncesi ile Enes'i götürmemişler. Götürmediklerinden Enes kendini yumruklamış. Ağladığı anlaşılmasın diye kolunu ısırmış." ifadelerini kullandı.Baran Güran, programda katilin kim olduğuna dair tahminini de açıkladı. Güran, "Bana bütün köyün baz istasyonunu çıkarsınlar.Annem ve Enes evde olduklarını inkar etmiyorlar. Biz 5 erkek kardeşiz. Olay günü bir tek küçük kardeşim Eren uyanık. Bence Narin yukarı çıkmadan önce namusuz Bahtiyar kızı aldı.Bir insanın içi pisse, bir insan pislikse kızını öldürdüğü halde 19 gün boyunca her akşam yanında oturan bir insan ben nereden bileyim? Bir araba ticareti oluyor.Nevzat bu ticaretten zarar ediyor. Biz onu evimizden kovmuştuk. Nevzat amcamı aramış." ifadelerini kullandı.