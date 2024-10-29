Narin Güran'ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti
Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da öldürülen Narin evladıydı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetle ilgili ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada art arda tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili paylaşımlar yaptı ve çok geçmeden 45 dakika içinde hepsini sildi. Kritik duruşma öncesi sessizliğini bozan ağabey Baran Güran, katıldığı bir programda Narin'in katilinin kim olduğuna dair tahminini paylaştı. İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR
Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.
Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.
İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.
22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI
İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.
Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.
AĞABEY BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin'in ağabeyi Baran Güran, tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili kafa karıştıran paylaşımlar yaptı.
"DÜNYAYA YENİDEN GELSEM YİNE SENİN EVLADIN OLMAK İSTERDİM"
İlk paylaşımında, tutuklu olan annesi Yüksel Güran'la olan fotoğrafını paylaşan Baran Güran "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem" notunu düştü.
KARDEŞİNE SAHİP ÇIKTI
Narin'in ağabeyi ikinci paylaşımına ise kolundaki ısırık iziyle çokça konuşulan kardeşi Enes Güran vardı. Kardeşine sahip çıkarak "Sana iftira atanlar utansın. Senin başın hep böyle dik kalacak." dedi.
45 DAKİKA İÇİNDE 3 PAYLAŞIMINI DA SİLDİ
Üçüncü paylaşımında ise vahşice katledilen kardeşi Narin Güran'ın fotoğrafı vardı. "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi ve çok geçmeden 45 dakika içinde üç ayrı paylaşımı sildi.
Ağabey Baran Güran'ın paylaşımlarında dikkat çeken detay ise amca Salim Güran'la ilgili bir paylaşım yapmamış olması.
ATV HABER'E KONUŞTU
Narin Güran cinayetinde ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran, ATV Haber'e konuştu.
"BİZİM DEDİĞİMİZ BİR KELİMEYİ ELLİ YERE VURUYORLAR"
Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösteren Baran Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim" dedi.
NARİN ARKADAŞI DA ATV HABER'E DE KONUŞTU: ÜZÜLÜYORUM...
Narin'in yakın arkadaşı da ATV Haber'e konuştu. Yakın arkadaşı, "Üzülüyorum. Hep kavga ederdik. Hep barışırdık" ifadelerini kullandı.
"VİDEO KAYDINA ALDIK"
Öte yandan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayat'ta programına da konuştu.
Güran, annesinin şırınga ile kan aldığına yönelik iddialara ilişkin, "Siverek'ten iki tane adam geldi. Dedi ki 'Biz bu çubuklar üzerinde bu çocuğu bulacağız, garanti veriyoruz' Bunlar geldi. Amcam jandarma personelini aradı. Hatta kan verdiği zaman video kaydına aldık." ifadelerini kullandı.
"ENES'İN KOLUNDAKİ İZİ JANDARMA TESPİT EDEMİYOR"
18 yaşındaki Enes'in hayatı boyunca bir şey kullanmadığını belirten Güran, "Devletin hastanesinde testleri yapıldı. Amcamla aramızda bir sorunumuz yoktur. Köylüyle bir kere olsun kavga etmeyen tek kişi Enes'tir. Hayatı boyunca öyle bir zevkleri bile yoktu.
Yok kız arkadaşım olsun... Hep dediği tek şey ağabey ben bir an önce operatör olayım, sana yetişeyim birbirimize destek verelim. Olaydan bir 45 gün önce operatör oldu. Daha önceden garsonluk yapıyordu. Enes'in kolundaki izi jandarma tespit etmiyor. Jandarma Enes'e 'Senin gözüne ne oldu?' diyor.
Enes, 'Ağabey ben mısır tarlasına gittim. Mısır tarlasındaki yapraklar suratıma vurdu' diyor. Ondan sonra Diyarbakır Hastanesi'nden bir haber geldi.
Dediler ki 'Bir tane kız çocuğu var, Narin'e çok benziyor, sahipsiz, hastaneye atmışlar. Kötü bir şey olmuş düşüncesi ile Enes'i götürmemişler. Götürmediklerinden Enes kendini yumruklamış. Ağladığı anlaşılmasın diye kolunu ısırmış." ifadelerini kullandı.
NARİN'İN KATİLİ KİM? O İSMİ İŞARET ETTİ
Baran Güran, programda katilin kim olduğuna dair tahminini de açıkladı. Güran, "Bana bütün köyün baz istasyonunu çıkarsınlar.
Annem ve Enes evde olduklarını inkar etmiyorlar. Biz 5 erkek kardeşiz. Olay günü bir tek küçük kardeşim Eren uyanık. Bence Narin yukarı çıkmadan önce namusuz Bahtiyar kızı aldı.
Bir insanın içi pisse, bir insan pislikse kızını öldürdüğü halde 19 gün boyunca her akşam yanında oturan bir insan ben nereden bileyim? Bir araba ticareti oluyor.
Nevzat bu ticaretten zarar ediyor. Biz onu evimizden kovmuştuk. Nevzat amcamı aramış." ifadelerini kullandı.