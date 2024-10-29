Antalya-Rize direkt uçuşları başlıyor

Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar, 8 Kasım'da başlıyor. Kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek uçuşların biletleri satışa sunuldu. Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk seferin saat 08.30'da, Rize'den Antalya’ya ilk seferin ise saat 10.55’te gerçekleştirileceği açıklandı. Rize-Artvin Havalimanı-Antalya arasında başlayan uçuşlar hem iş hem de turizm amaçlı yolcular için yeni bir fırsatlar sunacak. Yeni uçuşlarla Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin turistik, ekonomik ve kültürel zenginliklerinin daha da canlandırılması hedefleniyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ekim’de hava yolu şirketleri ile gerçekleştirdiği toplantıda 12 yeni iç hat müjdesini vermişti ve bu hatlardan birinin de Antalya-Rize-Artvin Havalimanı olduğunu açıklamıştı.