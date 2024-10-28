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Beyaz Gazete
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Şırnak'ta gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 28.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:53 / Editör: Atilla Özbir
Şırnak'ta gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklandı
İl emniyet müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 şüpheli adli kontrol ile yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili il ve birimine gönderildi, 4 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.