Şırnak'ta gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl emniyet müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 şüpheli adli kontrol ile yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili il ve birimine gönderildi, 4 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.