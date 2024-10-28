Bilim savaşları sürüyor! O ülkeden en güçlü süper mıknatıs

Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı, geliştirdiği 42 tesla gücündeki dirençli mıknatısla 2017'den beri ABD'nin elinde olan 41.4 teslalık rekoru kırarak yeni bir bilimsel kilometre taşı koydu.Laboratuvarın akademik direktörü Guanli Kaung, bu tür yüksek manyetik alanların maddelerin temel özelliklerini anlamada büyük öneme sahip olduğunu belirterek, 'Bu teknoloji fizikte ve kimyada yeni keşiflerin kapısını aralayacak. Günlük yaşamda kullanılan teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacak' dedi.Çin, bu adımıyla yüksek manyetik alan araştırmalarında aktif olan ABD, Japonya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler arasına katılarak bu alanda faaliyet gösteren altıncı ülke konumuna yükseldi. Gadgets360'ın haberine göre, geliştirilen 42 teslalık süper mıknatıs, gelecekte süper iletkenler, kuantum materyalleri ve yeni nesil enerji sistemleri gibi alanlarda önemli bilimsel araştırmalara imkan tanıyacak.