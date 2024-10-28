İtfaiyeciler uyarıyor: Telefonunuzu gece boyunca şarj etmeyin

Kanada'nın Montreal şehrindeki itfaiyeciler, akıllı telefon kullanıcılarına gece boyunca telefonlarını şarj etmemeleri konusunda önemli bir uyarıda bulundu.Bu uyarının nedeni, lityum iyon pillerin yangın riski taşıması. Telefonunuz şarj olurken siz uyurken bu piller alev alabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir.Geçtiğimiz ay Montreal Limanı'nda meydana gelen ve 15.000 kilogram lityum iyon pil taşıyan bir konteynerin alev almasıyla oluşan büyük yangın, bu uyarının yapılmasında etkili oldu.Yangın sonucunda oluşan yoğun duman ve zehirli gazlar, çevre sakinleri için tehlike oluşturdu ve bölge tahliye edildi.Lityum iyon piller, akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanılan güçlü enerji kaynaklarıdır.Ancak bu pillerin aşırı ısınması veya hasar görmesi durumunda yangın çıkma riski bulunmaktadır.Özellikle gece boyunca şarj edilen telefonlarda, pilin uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalması bu riski artırabilir.Lityum iyon pillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu pillerin neden olduğu yangınların sayısı da her geçen yıl artıyor.Montreal itfaiyecileri, bu uyarıyı dikkate alarak telefonlarınızı güvenli bir şekilde şarj etmenizi ve olası yangın risklerini en aza indirmenizi öneriyor. Unutmayın, küçük bir önlem büyük bir felaketi önleyebilir.