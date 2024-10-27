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Beyaz Gazete
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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!
Ekleme: 27.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:18 / Editör: Edin Uslu
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."
Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!