Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan poşetin incelemesi tamamlandı

15 yıl önce İstanbul'da işlenen kan donduran cinayet, Türkiye'de infiale neden olmuştu..İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından canavarca hisle öldürüldü.Karabulut’un cesedi, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.Vahşi olayın ardından 197 gün kaçan Cem Garipoğlu daha sonra teslim oldu ve gönderildiği cezaevinde 2014 yılında intihar etti.Ancak Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmayan Münevver Karabulut'un ailesi, mezarın açılmasını istedi ve mezar yıllar sonra açıldı.Garioğlu'nun 2 Ekim tarihinde açılan mezarından düğüm atılmış 30 cm büyüklüğünde bir naylon poşet çıkmıştı.Mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğu açıklansa da poşet detayı tartışmalara sebep olmuştu.Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, poşete el konulması ve parmak iziyle DNA incelemesi yapılması talebinde bulunmuştu.Poşetin incelemesi tamamlandı.İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede düğümlenen poşetin içinde kan olduğu tespit edildi.Raporda alınan kan örneğinin insana ait olmadığı belirtilirken, kanın genetik analizlere de cevap vermediği kaydedildi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı.Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" dedi.