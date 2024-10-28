Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış​ beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis​ ve pus​ hadisesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle sabah ve akşam saatlerine dikkat çekti.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 16°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 18°CAz bulutluVAN °C, 12°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık