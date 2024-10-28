Kiracılar dikkat! Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmeleri artık böyle olacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinde yeni döneme geçildiğini açıkladı. Reform niteliğinde bir yenilik olduğunu dile getiren Şimşek, sözleşmelerin artık o şekilde yapılacağını aktardı.Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu sistemin uyuşmazlıkların çözülmesi üzerine başlatıldığı da belirtildi.Yeni sistemle birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmeleri e-Devlete taşınarak işlemlerin daha kolay ve güvenli olması sağlanacak.Yeni sistemde kira sözleşmeleri e-Devlet'ten, 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' başlığıyla verilecek ve iki aşamayla devreye alınacak.Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı 'barkodlu belge' olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.