CHP'de soğuk rüzgarlar esiyor! Kılıçdaroğlu araçlarını geri verdi

CHP'de yeni bir gerilim dalgası büyüyor.Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen makam araçlarının geri istendiği iddiaları, partideki tartışmalara farklı bir boyut ekledi.Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemek düzenlemelerinin kesilmesiyle başlayan rahatsızlığı, makam araçlarını iade etmesiyle sonuçlandı.CHP'den konuya dair yapılan açıklamada ise, araçların Kılıçdaroğlu’nun kendi isteği doğrultusunda iade edildiği belirtildi.Açıklamada şöyle denildi:"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir"CHP'li Levent Gök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:"Yanlışlar 1- 7.Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Derecede kendisine tahsis edilen korumalarının yemekleri Genel Merkezce kaldırılınca makam araçlarını da iade etmiş.Yemek önemli değil ama engellenmesi incitici.Şık olmamış."Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem de, Gök'ün açıklamasını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:"CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta, Artvin’de ölümün eşiğinden dönmüş, ve canıyla sınanmasına sebep olan yürüyüşünden geri adım atmamış bir isimdir.Koskoca CHP Genel Merkezinin, bu olayları yaşamış bir Genel Başkanının CANINI KORUYAN “korumalarının yemeğini kesmesi” utanç duyulması gereken bir konudur! Yemekten bahsediyoruz! Ve korumalar devlet memuru polislerimiz!Onların canıyla Kemal beyi korurken yediği 2 lokma yemeğin lafını yapana kadar, NEPOTİZM ile şişene kadar akraba talükatını CHP belediyelerine yerleştirip, kul halkı yiyenlerin kursağındaki haramı kesin!!!!!!Bu utanç dolu kararın sebebi nedir?"